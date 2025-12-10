Получивший 12 лет колонии Тимур Зорняков показал, как стрелял из гранатомета в бизнесмена Белугу

Следственный комитет Карелии опубликовал видео, на котором экс-депутат карельского парламента Тимур Зорняков показывает, как стрелял по машине бизнесмена Леонида Белуги.
На видео Зорняков дает признательные показания, что именно он стрелял в автомобиль в 2002 году. Кроме того, показывает на примере макета гранатомета, как производил выстрел. Также показывает на примере другого внедорожника, в какое именно место целился и выстрелил.
Напомним, целью стрелка, как оказалось, профессионального военного Зорнякова, был бизнесмен Леонид Белуга. Кто был заказчиком, публично не объявлено. Но по неофициальной информации, которую многие в Петрозаводске знают, покушение было связано с разборками на алкогольном рынке, где планировал развиваться Белуга. Его конкуренты предположительно и заказали данное преступление. Исполнителем стал Тимур Зорняков.
По данным Следкома, следствием и судом установлено, что в сентябре 2002 года в утреннее время, действуя по найму за денежное вознаграждение в размере 20 тысяч долларов США, фигурант произвел выстрел из ручного гранатомета РПГ-26 «Муха» по проезжавшему вблизи дома № 1 по набережной Варкауса в городе Петрозаводске бронированному автомобилю, в салоне которого находился 42-летний предприниматель и его водитель. 28-летний Валентин Ботнер погиб. А 42-летний Белуга тогда выжил и, говорят, даже стрелял в нападавшего.
Вчера, 10 декабря, Тимур Зорняков за это и другие преступления был осужден на 12 лет колонии строгого режима. Решение суда, помимо признания факта убийства и покушения на убийство, выплатить 2 млн рублей компенсации морального вреда маме погибшего водителя Валентина Ботнера.
Об этом и других преступлениях экс-героя Чеченской войны и бывшего депутата Заксобрания и Петросовета читайте в нашем материале.