Полугодовалый ребенок пострадал в Петрозаводске из-за неаккуратного маневра водителя

В районе Кукковка вечером прошлого воскресенья произошло ДТП.

В воскресенье 9 июля произошло ДТП в районе улицы Балтийской, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

При выезде с прилегающей территории 26-летний мужчина за рулем ВАЗа не уступил дорогу водителю автомобиля Volkswagen, у которого было преимущество в движении. Произошло столкновение.

В результате аварии медпомощь потребовалась пассажирам ВАЗа: 32-летней женщине и полугодовалому ребенку.