Полуразрушенную усадьбу Винтера снова выставили на продажу в Карелии

Заброшенное здание усадьбы Винтера в посёлке Раухала выставили на продажу за 35 млн рублей.
Речь, отметим, не о даче Густава Винтера, с которой все хорошо, а именно об усадьбе одного из Винтеров, которая сейчас представляет заброшку. Объявление о продаже исторического объекта появилось на сайте объявлений «Авито». Площадь двухэтажного строения XIX века 1200 кв. метров, плюс участок 2 га. На участке есть вода и электричество. Объект расположен в 300 метрах от Ладожского озера и недалеко от федеральной трассы «Сортавала». Продавцы предлагают использовать объект после ремонта как туркомплекс или гостиницу.
Отметим, что это здание в продаже уже давно. В 2024 году его продавали за 25 млн рублей. То есть за год (с какого-то перепуга) оно подорожало на 10 млн рублей.
Одноэтажное здание построено в стиле финского романтизма в 1897 году. В 1911 году у здания был достроен второй этаж. На фасаде появилась надпись «J W 1911», означавшая инициалы владельца дома — доктора Джона Винтера, родственника знаменитого сортавальского врача Густава Винтера. Предположительно, Джон Винтер занимал пост главного аптекаря в Лахденпохье.
На начало 20 века усадьба была крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции региона. С 1930 года она перешла под управление государства в пользование военной авиации. После войны усадьба стала центром совхоза «Яккимский», затем перешла лесозаготовительной организации «Микли». После закрытия производства строение оказалось заброшено. С 2020 года она находится под охраной государства как региональный памятник архитектуры. И вот теперь выставлено на продажу.