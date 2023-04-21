Полуторагодовалая девочка обварилась кипятком в соседнем с Карелией регионе

В субботу, 24 июня, в больницу Тихвина с тяжелыми ожогами привезли ребенка в возрасте 1,5 года.

Как стало известно 47news, 24 июня в больницу Тихвина из квартиры в 1-м микрорайоне в тяжелом состоянии доставили полуторагодовалую девочку.



Медики диагностировали ожоги тела.

По предварительным данным, ребенок мог опрокинуть на себя емкость с кипятком.

Проводится проверка, обстоятельства уточняются.