Полуторагодовалая девочка обварилась кипятком в соседнем с Карелией регионе

В субботу, 24 июня, в больницу Тихвина с тяжелыми ожогами привезли ребенка в возрасте 1,5 года.
Как стало известно 47news, 24 июня в больницу Тихвина из квартиры в 1-м микрорайоне в тяжелом состоянии доставили полуторагодовалую девочку.
Медики диагностировали ожоги тела.
По предварительным данным, ребенок мог опрокинуть на себя емкость с кипятком.
Проводится проверка, обстоятельства уточняются.
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