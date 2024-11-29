Полвека точности и надежности: маркшейдерская служба “Карельского окатыша” отметила юбилей

В первое воскресенье зимы маркшейдеры “Карельского окатыша” отметили юбилей.

В этом году маркшейдерская служба «Карельского окатыша» отмечает полувековой юбилей, сообщили на странице предприятия. Созданная в декабре 1974 года, она стала одним из первых подразделений и с тех пор играет ключевую роль в обеспечении безопасного и эффективного ведения горных работ.

Как рассказали в «Карельском окатыше», маркшейдеры — это настоящие навигаторы в горном деле. Они отвечают за точный расчет запасов полезных ископаемых, контроль за геометрическими параметрами горных выработок, прогнозирование геологических опасностей и многое другое. За годы работы службы ее специалисты накопили огромный опыт и внесли значительный вклад в развитие «Карельского окатыша».

«Юбилей — замечательный повод вспомнить, кто стоял у истоков создания службы, как менялись и совершенствовались технологии, кто сегодня перенимает опыт у профессионалов маркшейдерского дела. Причём расскажут об этом сами специалисты», ━ добавили на странице предприятия.