Полыхающий автомобиль в Кеми тушили семеро пожарных

В Кеми огонь едва не уничтожил легковой автомобиль.
Сегодня утром, 24 октября, на улице Беговой в Кеми загорелся автомобиль «ВАЗ-2115», сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
На место происшествия выехали семеро пожарных и приступили к тушению пламени. Специалистам удалось предотвратить распространение огня.
— Повреждена панель приборов. Предположительно, произошло замыкание печки, — рассказали в ведомстве.
В результате ЧП никто не пострадал.
