Полыхающий гостевой дом под Пудожем тушили 11 пожарных

Строение сгорело практически дотла.

Сегодня утром в посёлке Шальском Пудожского района произошло возгорание гостевого дома на улице Советской, сообщили в Госкомитете по безопасности населения Карелии.

Тушить полыхающее здание прибыли 11 огнеборцев, имевших в арсенале ресурсы 3-х автоцистерн.

— Погибших и травмированных нет. Ведётся проливка и разборка конструкций, — рассказали в организации.

На данный момент устанавливаются причины ЧП, а также понесённый собственником ущерб.

Ранее стало известно, что в результате ночного пожара в деревне Нурмолицы Олонецкого района сгорел частный жилой дом.