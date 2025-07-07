Полыхающий гостевой дом под Пудожем тушили 11 пожарных

Строение сгорело практически дотла.
Сегодня утром в посёлке Шальском Пудожского района произошло возгорание гостевого дома на улице Советской, сообщили в Госкомитете по безопасности населения Карелии.
Тушить полыхающее здание прибыли 11 огнеборцев, имевших в арсенале ресурсы 3-х автоцистерн.
— Погибших и травмированных нет. Ведётся проливка и разборка конструкций, — рассказали в организации.
На данный момент устанавливаются причины ЧП, а также понесённый собственником ущерб.
Ранее стало известно, что в результате ночного пожара в деревне Нурмолицы Олонецкого района сгорел частный жилой дом.
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