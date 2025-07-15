Полыхающую свалку мусора возле Медвежьегорска тушат при помощи КамАЗа, бульдозера и нескольких мотопомп

Площадь возгорания составила более двух гектаров.

Полигон твёрдых бытовых отходов, расположенный в окрестностях Медвежьегорска, тушат при помощи нескольких единиц техники, сообщил на своей странице ВКонтакте председатель Госкомитета Карелии по безопасности населения Олег Поляков.

— Сейчас для ликвидации горения мусора задействованы 2 мотопомпы, КамАЗ КДМ (поливальная машина с бочкой 8 куб. м.), фронтальный погрузчик «Амкодор» и бульдозер Б10, — рассказал он.

Помимо этого, на борьбу с пламенем вышли 8 сотрудников Медвежьегорского энергосетевого предприятия, однако помощь пожарных уже не требуется.

Олег Поляков также отметил, что площадь горения ТБО составила 2,3 гектара.

Напомним, в минувшие выходные возле Медвежьегорска загорелась огромная свалка мусора. Огнём было охвачено более 50% территории полигона.