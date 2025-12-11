«Ползает и плачет от боли»: сбитая машиной кошка из Олонецкого района нуждается в помощи

На дороге в посёлке Ильинском местные жители нашли парализованную кошку.
Сегодня утром, 12 декабря, работники школы из посёлка Ильинского Олонецкого района нашли на обочине дороги кошку, у которой была парализована задняя часть тела. Об этом рассказали в группе Приюта для животных «Дорога домой».
По словам петрозаводского волонтёра Елены Балеховой, кошку сбила машина. Свидетелями инцидента стали местные дети.
— Котёнок ползал и плакал от боли. (…) Сейчас он уже едет в Петрозаводск. Через три часа будет здесь, полетим в клинику на рентген и оценку состояния. Если это не перелом, то тогда отправляем сразу же в Питер, — рассказала доброволец на своей странице ВКонтакте.
Лечением животного занялись кураторы, однако содержание и перевозка четверолапого пациента требует значительных затрат. Если у вас есть желание оказать активистам материальную поддержку, вы можете перевести любую посильную сумму по номерам, указанным в этом посте.