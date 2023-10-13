«Ползёт, рогами небо шебурша», — в профессиональном сообществе Петрозаводска трогательно рассказали о троллейбусе

Работники городского транспорта карельской столицы невероятно тепло и поэтически отозвались о рогатом участнике дорожного движения.

Трогательные лирические строчки появились в паблике «Городской транспорт». Там опубликовали пост со стихами со страницы троллейбусного сообщества «Троллейбус шинами шуршит».

Мой старенький обшарпанный троллейбус

Ползёт, рогами небо шебурша,

Прочерчивая в небе параллельность,

Где параллельны разум и душа.

Мечтательный, улиточно двурогий -

И ничего, что пассажиры ждут -

Ползёт по непроторенной дороге,

Прокладывая новый свой маршрут.

Вот такие душевные стихи автора Дмитрия Балашова разместили в сети.