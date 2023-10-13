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«Ползёт, рогами небо шебурша», — в профессиональном сообществе Петрозаводска трогательно рассказали о троллейбусе

Новости. Общество
12:35, 15 Октября 2023
фото: Троллейбус шинами шуршит / ВК

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Работники городского транспорта карельской столицы невероятно тепло и поэтически отозвались о рогатом участнике дорожного движения.

Трогательные лирические строчки появились в паблике «Городской транспорт». Там опубликовали пост со стихами со страницы троллейбусного сообщества «Троллейбус шинами шуршит».

Мой старенький обшарпанный троллейбус
Ползёт, рогами небо шебурша,
Прочерчивая в небе параллельность,
Где параллельны разум и душа.

Мечтательный, улиточно двурогий -
И ничего, что пассажиры ждут -
Ползёт по непроторенной дороге,
Прокладывая новый свой маршрут.

Вот такие душевные стихи автора Дмитрия Балашова разместили в сети.

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