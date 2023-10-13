«Ползёт, рогами небо шебурша», — в профессиональном сообществе Петрозаводска трогательно рассказали о троллейбусе

Работники городского транспорта карельской столицы невероятно тепло и поэтически отозвались о рогатом участнике дорожного движения.
Трогательные лирические строчки появились в паблике «Городской транспорт». Там опубликовали пост со стихами со страницы троллейбусного сообщества «Троллейбус шинами шуршит».
Мой старенький обшарпанный троллейбус
Ползёт, рогами небо шебурша,
Прочерчивая в небе параллельность,
Где параллельны разум и душа.
Мечтательный, улиточно двурогий -
И ничего, что пассажиры ждут -
Ползёт по непроторенной дороге,
Прокладывая новый свой маршрут.
Вот такие душевные стихи автора Дмитрия Балашова разместили в сети.
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