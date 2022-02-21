«Ползите в ту сторону, откуда пришли»: МЧС рекомендует жителям Карелии не выходить на лед

Главное управление МЧС Карелии призвало жителей и гостей республики воздержаться от выхода на лед.

Главное управление МЧС по Республике Карелия рекомендует жителям и гостям Карелии не выходить на лед и не подвергать свою жизнь неоправданному риску.

Также в МЧС опубликовали памятку, что делать в случае, если лед провалился под вами:

позовите на помощь;

не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание;

раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения;

попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед;

если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу;

ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.

Если на ваших глазах тонет человек, действовать в подобных ситуациях надо решительно и быстро, так как человек, попавший в полынью, быстро замерзнет, а намокшая одежда не позволит долго держаться на воде. Приближаться к полынье нужно ползком, но не к самому краю. Лед выдерживает человека на расстоянии 3-4 метров от разлома. Поэтому постарайтесь протянуть пострадавшему какую-нибудь палку или веревку (при их отсутствии можно сделать подобную конструкции из своей верхней одежды, предварительно связав ее между собой). Вытащив пострадавшего на лед, необходимо отползти с ним на безопасное расстояние, а потом как можно быстрее добраться до теплого помещения, чтобы переодеть его в сухую одежду и напоить горячим чаем.