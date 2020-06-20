890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Карелии выпустил музыкальный клип ко Дню медицинского работника (ВИДЕО) 4
Сегодня 08:59
Пьяный водитель выехал на встречку на трассе в Карелии 1
20.06.2020 14:47
Замуровавшая 12-летнего сына в бетон россиянка хотела стать губернатором
20.06.2020 21:55
Прием заявлений от тех, кто хочет проголосовать по Конституции не по месту регистрации, заканчивается
20.06.2020 16:11
Неработающие родители Карелии получат увеличенные пособия по уходу за ребенком
20.06.2020 15:53
"Хочется, чтобы медицинская помощь была как можно ближе к людям"
20.06.2020 16:26

Пользователь соцсети оставил отзывчивую жительницу Карелии без денег

Новости. Криминал
11:37, 21 Июня 2020
фото: © Сергей Коньков/ТАСС
Загрузка...

В полицию Прионежского района обратилась 41-летняя женщина, сообщили в МВД Карелии.

В разгар дня в мобильном телефоне она увидела просьбу от подруги. Та в соцсети срочно просила деньги в долг. Не перепроверяя эту информацию лично (или в телефонном звонке), жительница Карелии перевела 12 тысяч рублей на высланный ей счет. И только после этого она позвонила подруге узнать, зачем той так неожиданно понадобились деньги.

Лишь так выяснилось, что акканут знакомой был взломан.

Проводится проверка.

Полиция напоминает, что взломы профилей – распространенное криминальное явление. Злоумышленникам становятся доступны прошлые переписки с пользователями, а это означает, что мошенники могут придумать самые разные предлоги для обмана и выманивания денег. Чтоб не попасть в капкан аферистов, никогда не решайте финансовые вопросы исключительно в онлайн-формате.

Ранее петрозаводчанина обокрала подруга, скрывавшаяся под чужим именем.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими произошло в Карелии на ремонтируемом участке трассы

Аналитика

19.06.2020 12:31
Обществоведение
"Болит душа за каждого пациента"
Накануне Дня медицинского работника "Столица на Онего" побывала во врачебной амбулатории прионежского поселка Ладва-Ветка.
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 16
19.06.2020 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 10
16.06.2020 12:30
Нельзя просто промолчать 19
15.06.2020 13:00
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»