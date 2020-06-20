Пользователь соцсети оставил отзывчивую жительницу Карелии без денег

В полицию Прионежского района обратилась 41-летняя женщина, сообщили в МВД Карелии.

В разгар дня в мобильном телефоне она увидела просьбу от подруги. Та в соцсети срочно просила деньги в долг. Не перепроверяя эту информацию лично (или в телефонном звонке), жительница Карелии перевела 12 тысяч рублей на высланный ей счет. И только после этого она позвонила подруге узнать, зачем той так неожиданно понадобились деньги.

Лишь так выяснилось, что акканут знакомой был взломан.

Проводится проверка.

Полиция напоминает, что взломы профилей – распространенное криминальное явление. Злоумышленникам становятся доступны прошлые переписки с пользователями, а это означает, что мошенники могут придумать самые разные предлоги для обмана и выманивания денег. Чтоб не попасть в капкан аферистов, никогда не решайте финансовые вопросы исключительно в онлайн-формате.

Ранее петрозаводчанина обокрала подруга, скрывавшаяся под чужим именем.