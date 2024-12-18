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Пользователей популярного мессенджера предупредили об опасной рассылке 20 декабря в Карелии

Новости. Криминал
14:50, 19 Декабря 2024
фото: © Кадр из фильма« Хороший человек»

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Открывать видео нельзя из-за внедрения на телефон вредоносной программы.

Пользователей WhatsApp предупредили о том, что 20 декабря мошенники будут рассылать опасное видео, которое нельзя открывать. Об этом нашему изданию сообщил читатель, которому пришло предупреждающее сообщение.

По информации из полученного сообщения, вредоносное видео MARTNELLI, если его открыть, взламывает телефон и ничто не сможет это исправить. 

«Если вы получили сообщение об обновлении WatsApp на WatsApp Gold, не нажимайте кнопку», — сообщается в рассылке.

Ранее сообщали, что мошенники сняли четыре с половиной миллиона рублей у троих жителей Петрозаводска.

 
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