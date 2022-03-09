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Пользователи столкнулись со сбоями сервиса Wildberries

Новости. Общество
10:51, 15 Марта 2022
фото: Владислав Шатило / РБК

Новости партнеров

Пользователи второй день подряд отмечают сбои в работе Wildberries.

В работе маркетплейса Wildberries второй день наблюдаются сбои, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector. Об этом информирует РБК.

К 8:34 мск было зарегистрировано более 3 тыс. отчетов пользователей о проблемах при работе с Wildberries.

Представитель пресс-службы Wildberries подтвердил РБК, что на 15 марта ошибки в приложении и в работе сайта все еще сохраняются, при этом «основной функционал — заказ, оплата и получение товаров — работает».

Представитель Wildberries в официальном Telegram-чате технической поддержки компании для партнеров сообщил, что «в настоящее время наблюдаются ошибки в работе некоторых сервисов». Он также добавил, что «компания работает над их устранением» и «в ближайшее время клиентам станет доступен весь функционал».

Накануне, 14 марта, маркетплейс также работал с перебоями. Самое большое количество отчетов об ошибках поступало в 10 утра, их было более 12 тыс. Ошибки возникали как в приложении, так и на веб-сайте, кроме того, пользователи жаловались на проблемы с отслеживанием заказов.

В Wildberries РБК сообщали, что заказы в пунктах выдачи и через курьеров выдавались в обычном режиме.

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