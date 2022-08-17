Пользователям YouTube рекомендуют тщательнее формировать свои запросы

YouTube не удаляет видеоролики откровенного и жестокого содержания несмотря на то, что на площадке запрещена демонстрация насилия над животными.

Эта проблема стала предметом судебного процесса в США.

Некоммерческая организация по защите прав животных Lady Freethinker из США и ее основательница Нина Джекель проиграли судебный процесс YouTube. Зоозащитников возмутило, что платформа не только не препятствует размещению видео с жестоким обращением с животными, но и извлекает из таких роликов выгоду, размещая в них рекламу.

Конфликт YouTube и Lady Freethinker начался с того, что сервис нарушил свои же правила. На площадке видеохостинга запрещена демонстрация насилия над животными, однако такие ролики не только размещаются на платформе, но и попадают в тренды, набирая множество просмотров.

Зоозащитники обратились в Верховный суд США с требованием обязать YouTube удалить ролики, в которых запечатлены издевательства над животными. Разбирательство затянулось почти на год. В процессе руководство YouTube смогло оправдаться и заявило, что такой огромный объем публикуемых роликов контролировать невозможно ни физически, ни технологически.

Согласно вердикту судьи, платформа в интернете не несет ответственность за содержание контента, который разместили пользователи.

Крупнейший видеохостинг не регулирует публикацию противоправных материалов. В свободном доступе размещаются не только видео насильственного содержания, но и запрещенный контент – инструкции по сборке оружия, приготовлению наркотиков, эротика и прочее.

Модерации публикуемого контента видеохостинг с миллиардной аудиторией также не уделяет должного внимания, хотя смотреть материалы могут как взрослые, так и дети. При этом, некоторые ролики способны травмировать психику даже совершеннолетнего пользователя. Поэтому как взрослым, так и детям стоит тщательнее формировать свои рекомендации на зарубежном видеосервисе, а лучше всего, найти ему альтернативу.