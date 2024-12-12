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«Пользуется спросом»: сыроварня в Сортавальском округе расширит свое производство

Новости. Экономика
13:50, 13 Декабря 2024
фото: © Сергей Крупин / VK

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Семейная пара Аветисян производит сыры, творог, молочные смеси и другие продукты.

Глава Сортавальского округа Сергей Крупин посетил в поселке Хаапалампи сыроварню предпринимателей Сергея и Анастасии Аветисян. Об этом он рассказал на своей личной странице в соцсети.

Натуральный и вкусный сыр пользуется спросом у населения. И уже разработан бизнес-план по расширению производства, отметил глава округа. Сыроварня делает сыры, творог, молочные смеси и другие продукты. Сергей Крупин отметил, что дойное стадо, чье молоко используют для приготовления продукции, находится в Лахденпохском районе, но сама сыроварня открыта в поселке Хаапалампи.

«Причина такого расположения мне понятна: наш город является более привлекательным для турпотока, имеет развитое дорожное сообщение, имеет свой бренд. А главное — предпринимателям в районе созданы льготные условия: это и своевременное подключение к электричеству, воде, системе канализации, и приобретение помещения по приемлемой цене», — сообщил Сергей Крупин.

 

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