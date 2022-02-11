«Помогите»: в Петрозаводске закончились продукты для нуждающихся

Социальный центр «Попечение» просит неравнодушных горожан помочь собрать продуктовые наборы для нуждающихся.
«Друзья, обращаемся к вам за помощью в пополнении продуктового склада. Ежедневно мы выдаём продуктовые пакеты нуждающимся. Но сегодня склад опустел», - сообщается в паблике социального центра.
Если вы хотите помочь, то можно принести:
- Крупы
- Макароны
- Консервы
- Каши
- Растительное масло
- Чай, какао
- Сгущенное молоко, сухое молоко и молоко долгого хранения
- Муку
- Сок
Принести помощь можно по адресу: Вольная, 1, деревянный домик напротив храма Великомученницы Екатерины, с 10 до 13 ежедневно.
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