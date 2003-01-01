РЕКЛАМА
Росстат поменял итоги антиалкогольной кампании в Вологодской области после вмешательства губернатора
Сегодня 09:15 Политика
Поделиться

В Вологодской области первые итоги кампании по борьбе с алкоголем стали темой дня. «Столица на Онего» решила подробнее изучить эту тему, обратившись к «диалогу» губернатора и Росстата.

В Вологодской области, которая активно борется с алкоголизацией населения и ограничивает работу алкомаркетов, с января текущего года фиксируется стабильный рост потребления алкоголя на душу населения. Такую информацию публикует издание «Ведомости», ссылаясь на Федеральную службы государственной статистики.

Учитывая замеры из расчета, где за основу берется чистый спирт (100%), в январе на душу населения в Вологодской области показатель составил 7,7 литра, в феврале и марте — 9,31 литра, в апреле — 9,78 литра, в мае — 9,58 литра, в июне — 9,4 литра, в июле — 9,48 литра, в августе — 9,56 литра и в сентябре — 9,65 литра. При этом, как сообщает издание, в соседних с Вологодской областью регионах потребление алкоголя с начала года снижается. Например, в Ленобласти в январе показатель составил 9,62 литра, в феврале и марте — 7,36 литра, в апреле — 8,11 литра, в мае — 8,01 литра, в июне — 7,89 литра, в июле — 7,84 литра, в августе — 7,9 литра и в сентябре — 7,75 литра. А в Архангельской в январе показатель составил 12,16 литра, в феврале и марте — 12,25 и 12,29 литра, в апреле — 11,3 литра, в мае — 11,49 литра, в июне — 11,34 литра, в июле — 11,23 литра, в августе — 11,4 литра и в сентябре — 11,2 литра. 

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов не согласился с информацией о том, что в Вологодской области выросло потребление спиртных напитков:
— Рекомендую не поддаваться заведомо ложной интерпретации данных статистики. Нужно разложить с 1 марта (не с 1 января), учесть наши меры стимулирования потребления алкоголя в общепите, поддержки МСП, развития туризма (не считать в кучу сколько выпили туристы и вологжане). И вот тогда картина показывает более чем убедительный эффект областных мер народосбережения.

После чего Росстат неожиданно скорректировал результаты: как указано в измененных данных, в январе 2025 года доля потребления алкоголя в Вологодской области составила 9,56 литра, а не 7,7, как было ранее. Другие данные остались прежними. При этом, как рассказал Филимонов, с 1 марта 2025 года в регионе, когда стали действовать ограничения на продажу алкоголя, по данным системы ЕГАИС, продано 5,3 литра алкоголя на человека, за аналогичный период 2024 года — 6,3 литра. То есть теперь уже, если верить новым данным, есть снижение потребления, а не рост. 

Также, по сообщению Филимонова со ссылкой на Минздрав области, смертность от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, сократилась с момента введения ограничений:

— Смертность от алкоголь-ассоциированных заболеваний сократилась на 49,6 процентов (со 133 до 66 человек) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Губернатор также заявил, что в регионе работало 610 алкомаркетов, из которых 393 закрылись или сменили название и ассортимент. Кроме того, с 1 марта по 30 сентября 2025 зафиксировано снижение ДТП с участием водителей — пьяниц на 23%, а в будни на 36% (больше чем на треть).

— Многие жители области заметили, что после новых правил стало меньше преступлений и конфликтов из-за алкоголя. Я и сам заметил как в окружении меньше стали употреблять и больше заниматься спортом, отдых в наши дни уже совсем не тот что был раньше, — подводит промежуточные итоги антиалкогольной кампании Георгий Филимонов.

Губернатор сообщил, что ещё ряд ограничений планируется ввести с 1 марта следующего года. А именно запрет продажи спиртного там, где площадь торгового зала менее 200 кв м., размещение алкоголя в прикассовой зоне, реализация спиртного в торговых точках и объектах общепита на цокольных этажах. 

Напомним, закон, разрешающий продавать алкоголь в Вологодской области только с 12 до 14 часов, вступил в силу 1 марта 2025 года.

Ранее в Карелии приняли закон об ограничении продажи алкоголя в жилых домах. 

 

