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Поморов во Всероссийской переписи населения учтут под отдельным кодом

Новости. Общество
15:14, 20 Октября 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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По итогам последней переписи в России проживало около 3,1 тысячи поморов – в Архангельской, Мурманской областях и Карелии.

Жители исторической территории Поморья, которая относится сейчас к Архангельской, Мурманской областям и Карелии, намерены во время Всероссийской переписи населения указать в качестве своей национальности принадлежность к поморам. Напомним, еще перед переписью 2002 года Росстат совместно с Институтом этнологии и антропологии имени Николая Миклухо-Маклая Российской академии наук подготовил алфавитный перечень национальностей и этнических наименований, включавший более 800 позиций. Среди них нашлось место и поморам. Более того, во время Всероссийской переписи 2002 года поморов стали учитывать под отдельным кодом.

Поморский код сохранился и в последующей переписи, которая проходила в стране в 2010 году. Собственно, данные этих переписных кампаний дают возможность увидеть, сколько людей в современной России идентифицируют себя поморами. Согласно сведениям, полученным в 2002 году, поморов в стране проживало 6571 человек, главным образом, в Архангельской и Мурманской областях, а также в Карелии – на исторической территории Поморья. Однако к 2010 году численность поморского населения в России сократилась более чем вдвое: во время последней переписи поморами записались всего 3113 человек.

Сколько в стране осталось поморов сейчас, покажут итоги очередной Всероссийской переписи населения.

Читайте подробнее в статье «Поморский код».    

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