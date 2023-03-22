«Помощь рядом с домом»: в Минздраве Карелии рассказали о новых ФАПах, амбулаториях и медоборудовании

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил в соцсети о результатах и задачах программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Как сообщил на своей странице в социальной сети глава Михаил Охлопков, организация медицинской помощи рядом с местом жительства – главная цель программы модернизации первичного звена здравоохранения.



«Для этого мы создаем новые объекты, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, и привлекаем на них квалифицированные кадры. На старых объектах проводим капитальные ремонты, чтобы обеспечить комфортные условия пребывания пациентов в медицинских организациях. Устаревшее оборудование меняем, чтобы повысить доступность и качество оказания медицинской помощи», - заявил министр.



По его словам, в 2023 году для медицинских организаций Карелии должны купить 208 единиц оборудования, девять фельдшерско-акушерских пунктов и две врачебные амбулатории, построенные по северным технологиям.



«Такие здания уже работают во многих населенных пунктах и радуют пациентов и работников функциональностью, теплом, уютом», - отметил Михаил Охлопков.



Также в Минздраве республики, по словам министра, постоянно пополняют автопарк медучреждений. По программе модернизации первичного звена здравоохранения должны приобрести еще 15 автомобилей. Это машины отечественного производства, которые будут использовать для вызовов к пациентам, доставки анализов и других задач.