Помощь росгвардейцев понадобилась полиции при задержании пьяного ревнивца-скандалиста, грозившего навредить себе

В новогодние праздники росгвардейцы Карелии задержали трех нарушителей порядка.

Во время новогодних праздников группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии Карелии трижды выезжали по сигналу тревоги, рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, в Петрозаводске росгвардейцы задержали 31-летнего мужчину, который похитил из гипермаркета товар стоимостью больше 7 тысяч рублей.

Похожий случай был зарегистрирован в Кондопоге — там из магазина был похищен алкоголь. На месте происшествия росгвардейцы задержали 55-летнего местного жителя.

На утро после встречи Нового года сотрудники Росгвардии помогли полиции задержать дебошира в одной из квартир на Октябрьском проспекте в Петрозаводске. Там нетрезвый 37-летний житель Пудожа приревновал супругу и устроил скандал. Кроме того, мужчина грозился навредить себе. Наряд ППС доставил нарушителя в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.