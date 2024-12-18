Помощник машиниста грузового состава бежал за поездом около трех километров: допросы прошли после происшествия под Мурманском

Машиниста грузового состава и его помощника допросили после столкновения поездов под Мурманском.

Следователи допросили машиниста грузового состава, столкнувшегося с пассажирским поездом в Мурманской области, а также помощника машиниста, сообщает РЕН ТВ.

Как рассказали железнодорожники, машинист поручил своему помощнику установить тормозные башмаки, чтобы тот не начал скатываться. Однако из-за большого веса состава во время раскладки упоров состав все-таки начал движение. Помощник бежал за ним около трех километров, но не смог его догнать.

«По словам машиниста, основная причина аварии — неисправность системы принудительной остановки локомотива. Состав не смог остановиться вовремя, когда тормозные башмаки его не удержали», — приводит слова источника РЕН ТВ.

Также сообщается, что машиниста и его помощника могут задержать в рамках уголовного дела, возбужденного по факту столкновения поездов.

Северо-Западная транспортная прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела. Была начата проверка соблюдения правил безопасности.

Ранее стало известно еще об одном скончавшемся в больнице пассажире поезда.

Напомним, 18 декабря на станции Княжая в Кандалакшском районе произошло боковое столкновение грузового состава с пассажирским поездом, следовавшим из Мурманска в Санкт-Петербург.

Один грузовой вагон перевернулся, три пассажирских сошли с рельсов. Предварительно, авария произошла то из-за поломки в грузовом составе.

Одна из пострадавших скончалась в машине «скорой».