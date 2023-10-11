Житель Карелии в желании выпить забыл про моральные принципы и украл деньги пенсионерки

Мужчина часто помогал пожилой женщине по хозяйству и знал, где она хранит деньги.

В дежурную часть полиции Кондопожского района обратилась родственница 74-летней местной жительницы. Она рассказала, что у бабушки из серванта пропали 17 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили подозреваемого. Им оказался 40-летний знакомый пенсионерки, который часто помогал ей по хозяйству и покупал продукты.

Мужчина также знал, где женщина хранит свою пенсию. Однажды, когда его собственные деньги закончились, он вспомнил о деньгах пожилой женщины. Желание выпить побороло моральные принципы кондопожанина, к тому же он подумал, что пропажа не будет заметна. Во время очередного, якобы дружеского визита в гости к пенсионерке, он незаметно взял ее деньги.

Мужчина криминального прошлого не имел, в полиции во всем признался. Сказал, что потратил украденные деньги на алкоголь и продукты, а также пообещал возместить пожилой женщине ущерб.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Кондопожанину грозит до пяти лет лишения свободы.