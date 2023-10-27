Помощник прокурора из Петрозаводска прошел в полуфинал чемпионата России по шахматам

Бажен Радьков стал чемпионом Карелии по шахматам.

В рядах сотрудников прокуратуры Карелии есть немало талантливых людей, рассказали в паблике регионального ведомства 27 октября.



Так, помощник прокурора Петрозаводска Бажен Радьков на прошлой неделе стал чемпионом региона по шахматам. Он набрал 11 очков из возможных 13 и прошел в полуфинал чемпионата России, который пройдет в марте 2024 года в Санкт-Петербурге.

Как отметили в источнике, в турнире приняли участие 57 шахматистов из Петрозаводска, Кондопоги, Костомукши, Беломорска, Олонца и Прионежского района, а также гости из Апатит.