Поначалу будет дискомфорт: карельский психолог рассказала, как вернуть вкус жизни

Специалист объяснила, как к восстановить дофаминовые рецепторы.
Дофамин часто называют гормоном счастья, сообщил в личном профиле глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков. По его словам, этот нейромедиатор вырабатывается в момент получения субъективно приятного опыта. Также он выбрасывается в мозг в периоде ожидания положительных событий или воспоминаний о приятном.
С возрастом у каждого человека естественное производство этого вещества постепенно снижается. При этом происходят заметные изменения в работе головного мозга — отметил министр.
Глава республиканского Минздрава поделился видеороликом, в котором психолог Арина Кушнерук рассказывает, как восстановить свои дофаминовые рецепторы и вернуть вкус жизни.
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