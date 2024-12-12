Поначалу будет дискомфорт: карельский психолог рассказала, как вернуть вкус жизни

Специалист объяснила, как к восстановить дофаминовые рецепторы.

Дофамин часто называют гормоном счастья, сообщил в личном профиле глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков. По его словам, этот нейромедиатор вырабатывается в момент получения субъективно приятного опыта. Также он выбрасывается в мозг в периоде ожидания положительных событий или воспоминаний о приятном.

С возрастом у каждого человека естественное производство этого вещества постепенно снижается. При этом происходят заметные изменения в работе головного мозга — отметил министр.

Глава республиканского Минздрава поделился видеороликом, в котором психолог Арина Кушнерук рассказывает, как восстановить свои дофаминовые рецепторы и вернуть вкус жизни.