Понедельник будет в Карелии дождливым

Карельские синоптики рассказали о погоде на 30 июня.
В Петрозаводске в понедельник, 30 июня, будет облачно, днем с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, северный умеренный, днем порывистый.
Температура воздуха ночью +10, +12°С, днем +15,+17°С. Атмосферное давление будет расти.
В районах Карелии облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, северный умеренный, днем местами порывистый.
Температура воздуха ночью +7, +12°С, днем +14, +19°С.
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