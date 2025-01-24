Одинокий пони бежал по Петрозаводску

Пони на самовыгуле вызвал бурное обсуждение в сети.

Маленькая одинокая лошадка без наездника и какого бы то ни было сопровождения бежала по городу и попала в объектив видеокамеры очевидца.

Видеозапись появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Кто потерял?» — спросили в сети.

Как рассказали очевидцы в том же паблике постом ранее, пони был замечен на верхнем Чапаевском кольце. Лошадка была испугана и мчалась по встречке по Лесному проспекту в сторону выезда из города. Животное бросилось под колеса, как уточнила женщина-водитель, которая вовремя заметила пони. «Никто не пострадал», — написала автомобилистка.

В комментарии под одним и другим постами подписчики сообщили о том, что пони, к счастью, поймали, он находится дома.

А до этого под видео развернулась дискуссия по поводу «пони на самовыгуле», как назвал эту ситуацию один из пользователей сети.