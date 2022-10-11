Пони пасутся в Петрозаводске на газоне в снегу (ФОТОФАКТ)

В Сулажгоре местные жители сфотографировали лошадей, которые паслись на заснеженном газоне.

В паблике «Живой Петрозаводск» опубликовано фото пони, который щиплют траву в снегу на газоне у пятиэтажек в Сулажгоре.

«У нас во дворе пасутся пони! А у вас?» — написала автор фото в комментарии.

На вопрос: а у вас? Фотограф получил от пользователей массу ответов: «А у нас крысы, размер почти одинаков», «А на Кукковке лису на поводке выгуливают», «А у нас дом под снос»…