«Аномальная жара» теперь чаще будет считаться нормой

Новые климатические нормы введены в России и многие «температурные аномалии» теперь станут нормальным явлением.

Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Под аномалией температуры подразумевается несоответствие показателей средним многолетним значениями. Температура может быть аномальной для конкретного дня или месяца. «Нормальной погодой» считается та, которая аналогична предшествующим периодам.

«Мы перешли на новые климатические нормы с 1 июля. В Москве норма для июля, например, повысилась на 1,5 градуса. Это очень много», — сообщил он.

Благодаря переходу на новые климатические нормы, которые подсчитаны на основе более свежих данных с учетом глобального потепления, понятие «аномально теплая погода» будет звучать реже в прогнозах.