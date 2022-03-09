Понятие «цифрового нейтралитета» предложили внести в России

Такое предложение Региональный общественный центр интернет-технологий направил в ООН.

Различные цифровые платформы в период вооруженных конфликтов должны соблюдать цифровой нейтралитет. Такое предложение Региональный общественный центр интернет-технологий направил в Организацию Объединенных Наций.

По мнению генерального директора центра Рустама Сагдатулина, такое решение станет значимым шагом к стабилизации и укреплению мирового сообщества в условиях глобальной цифровизации. В качестве примера Сагдатулин привел в пример видеохостинг YouTube, который в конце февраля начал показывать в России таргетированную рекламу с кадрами, содержащими сцены насилия и жестокости.

«Цифровые платформы и сервисы формируют общественное мнение, поэтому они не могут принимать точку зрения одной стороны и должны соблюдать нейтралитет», — прокомментировал Сагдатулин.

Эксперты, опрошенные «Республикой», отметили благие намерения, которые двигали авторами инициативы, однако некоторые усомнились в реализуемости таких предложений. В частности, карельский политолог и журналист Анатолий Цыганков указал на зависимость многих цифровых площадок от тех или иных политиков, которые используют их как инструмент для собственного влияния на ситуацию.

«Они все не самостоятельны и неспособны соблюдать независимость. Мы наблюдаем, что в период выборов в Америке была попытка Facebook иметь нейтралитет, но она не удалось. Он все равно стал площадкой для одной из сил, которая в конечном счете и победила. Они не смогли соблюдать нейтралитет у себя в Америке, а что говорить о мировых площадках, так что идея миролюбивая, но на практике не реализуемая», — отметил Цыганков.

Отметим, что сейчас мировые сети наводнили сотни и тысячи фейков. Чтобы отличить правду от вымысла необходимо критически оценивать каждый факт, о котором говорят те или иные силы, а также пользоваться ресурсами, специализирующимися на выявлении недостоверной информации. Один из таких сайтов — Объясняем.рф. С помощью этого портала пользователи могут получить достоверную информацию, получить ответы на актуальные вопросы.

Источник ИА «Республика» http://rk.karelia.ru/social/v-rossii-predlozhili-vvesti-ponyatie-tsifrovogo-nejtraliteta/