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Попал под суд лесничий, незаконно вырубивший лес в Карелии более чем на 5 миллионов рублей

Новости. Криминал
11:59, 04 Марта 2022
фото: © kolymastory.ru

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Против экс-лесничего, организовавшего незаконные вырубки в Олонецком районе, возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре Карелии.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего лесничего ГКУ РК «Олонецкое центральное лесничество», обвиняемого в незаконной рубке леса.

По версии следствия, обвиняемый в 2019 и 2020 годах привлекал работников для незаконной рубки деревьев на территории лесничества. Работники при этом не знали о его намерениях. Общий объем заготовленной таким образом древесины превысил 190 кубометров.

Ущерб от действий обвиняемого превысил 5 миллионов 200 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Олонецкий районный суд для рассмотрения по существу.

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