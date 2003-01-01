Попавшего в скандал массажиста из Петрозаводска не станут привлекать к ответственности за угрозы убийством

Мужчина, разгуливавший по подъезду с ножом в трусах, получил административное наказание.
В МВД Карелии вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении массажиста из Петрозаводска, угрожавшего убить своих соседей во время телефонного разговора, сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе ведомства.
— В данном случае нет состава преступления. Реальная угроза отсутствовала, поскольку в этот момент он не находился в непосредственной близости от своих собеседников, — пояснили там.
Однако безнаказанным мужчина не остался. В отношении него правоохранители составили два административных протокола — о «Мелком хулиганстве» (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) за нарушение общественного порядка и за нарушение правил тишины и покоя граждан (ч. 1. ст. 2.1 по «Закону РК об административных правонарушениях»).
Напомним, поздним вечером 30 сентября в доме № 3 по улице Древлянка известный в Петрозаводске массажист стучался в дверь к своим соседям, вооружившись ножом, спрятанным в трусы. Родственники жильцов, с которыми он так настойчиво хотел пообщаться, рассказали «Столице на Онего», что подобное происходит не впервые. Мужчина неоднократно угрожал соседям расправой — конфликт длился полгода.
1 октября полицейские навестили нарушителя и пришли к выводу, что он ведёт себя «не совсем адекватно». На следующий день горожанина отправили на лечение в Республиканскую психиатрическую больницу. Однако, по информации наших источников, сегодня мужчина был замечен за пределами медучреждения. При этом отмечается, что на прежнем место он жить не будет — родственники планируют забрать его к себе.