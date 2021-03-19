Попавшему в ДТП в Карелии водителю никто не хотел помогать, пока наряд ДПС не употребил власть

На автодороге Вологда – Медвежьегорск в Пудожском районе Карелии автомобиль Chevrolet Niva оказался в кювете, и водитель не мог добиться помощи от тех, кто проезжал мимо.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, происшествие произошло 17 марта.

В дежурную часть полиции Пудожского района поступил телефонный звонок. В ДТП попал 61-летний житель Санкт-Петербурга. Он сообщил, что не пострадал в происшествии и мог бы двигаться дальше, но самостоятельно выехать из кювета не может. Грузовые автомобили проезжают мимо, не останавливаясь на призыв водителя о помощи.

К месту происшествия был направлен наряд ДПС в составе старшины полиции Сергея Павловского и младшего лейтенанта полиции Антона Шантило. Автоинспекторы убедились, что водитель не пострадал и в медицинской помощи не нуждается, однако помощь требуется, чтобы вызволить машину из снега.

Автоинспекторам пришлось остановить проезжавший мимо грузовой автомобиль, который без труда вытащил Chevrolet Niva. Водитель поблагодарил дорожных инспекторов и водителя грузовика за помощь и продолжил путь.

"Госавтоинспекция Карелии призывает водителей, кто может стать очевидцем дорожной аварии, не проезжать мимо и оказать посильную помощь. Участники ДТП могут нуждаться в медицинской помощи или просто в словах поддержки, в тёплых вещах и ином участии в их сложном положении. Такая остановка может спасти чью-то жизнь", - говорится в сообщении ГИБДД.