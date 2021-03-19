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Попавшему в ДТП в Карелии водителю никто не хотел помогать, пока наряд ДПС не употребил власть

Новости. Общество
10:32, 20 Марта 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии Вконтакте
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На автодороге Вологда – Медвежьегорск в Пудожском районе Карелии автомобиль Chevrolet Niva оказался в кювете, и водитель не мог добиться помощи от тех, кто проезжал мимо.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, происшествие произошло 17 марта. 

В дежурную часть полиции Пудожского района поступил телефонный звонок. В ДТП попал 61-летний житель Санкт-Петербурга. Он сообщил, что не пострадал в происшествии и мог бы двигаться дальше, но самостоятельно выехать из кювета не может. Грузовые автомобили проезжают мимо, не останавливаясь на призыв водителя о помощи.

К месту происшествия был направлен наряд ДПС в составе старшины полиции Сергея Павловского и младшего лейтенанта полиции Антона Шантило. Автоинспекторы убедились, что водитель не пострадал и в медицинской помощи не нуждается, однако помощь требуется, чтобы вызволить машину из снега.

Автоинспекторам пришлось остановить проезжавший мимо грузовой автомобиль, который без труда вытащил Chevrolet Niva. Водитель поблагодарил дорожных инспекторов и водителя грузовика за помощь и продолжил путь.

"Госавтоинспекция Карелии призывает водителей, кто может стать очевидцем дорожной аварии, не проезжать мимо и оказать посильную помощь. Участники ДТП могут нуждаться в медицинской помощи или просто в словах поддержки, в тёплых вещах и ином участии в их сложном положении. Такая остановка может спасти чью-то жизнь", - говорится в сообщении ГИБДД.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
насмешница
2021-03-20 12:20:50
Или например пикет. Или фейк
врунофф
2021-03-20 12:17:09
Таких надо на пересдачу отправлять и медкомиссию заново проходить. Шумахер.
Вася
2021-03-20 12:03:29
Россия для других государств — это серьёзная страна, в которой они стремятся иметь как можно больше из агентов из местного населения.
andruh
2021-03-20 12:15:49
Вася, больной ты наш,хоть бы раз по теме что ни будь написал,засоряешь страницу своей чушью,обязательно надо по три текста писать, в одном предложении не можешь выразить свою мысль,пора бы уже и протрезветь...
Вася
2021-03-20 12:01:52
Разведывательная деятельность — неотъемлемая часть государства, разведки существуют во всех странах. Конечно, находящиеся в России шпионы стараются быть активными.
Вася
2021-03-20 12:00:57
Были в прошлом году случаи, когда иностранные агенты под прикрытием дипломатов выезжали на территории нашей страны, где есть военные базы, и пытались под видом грибников, путешественников приблизиться к нужному объекту.
Лана Текучева
2021-03-20 11:04:22
Почему то не удивляет. Такие качества как взаимовыручка и сочувствие нынче не в цене. Общество деградирует. :)
театральный критик
2021-03-20 10:58:03
Напокупают кастрюль и помощи потом добиваются. А с фига ли все обязаны останавливаться. Вызывай спецтехнику за свой счет. Халявщик блин
Off
2021-03-20 12:29:45
театральный критик, социопат....
Generalus87
2021-03-20 11:10:18
театральный критик, абсолютно прав
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