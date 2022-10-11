Попавших под осенний призыв обещают не привлекать к спецоперации

Никого из военнослужащих срочной службы не привлекут к участию в спецоперации на Украине, заявили в Минобороне РФ.

Об этом рассказал начальник четвертого управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Владимир Цимлянский, пишет «Парламетская газета» со ссылкой на Telegram-канал Минобороны РФ.

Речь идет и о тех, кто только отправляется на службу в рамках осенней призывной кампании, и о тех, кто уже уволился.

«Хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут», — сказал Цимлянский.

Он добавил, что военные, прошедшие срочную службу, своевременно увольняются и с 15 октября направляются к местам проживания.

Представитель Генштаба сообщил, что большинство призывников направятся в учебные соединения и воинские части на срок до пяти месяцев, где они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. После обучения они отправятся осваивать современные образцы вооружения и военной техники в соответствии с полученными навыками. Остальные призывники получат назначения на воинские должности.

Как пишет издание, в этом году осенний призыв в России стартовал на месяц позже — 1 ноября вместо 1 октября. Согласно указу президента № 691, в армию планируют призвать 120 тысяч человек. Как и всегда, призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе.