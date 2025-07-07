Попавший под колёса авто щенок из Олонца находится в поисках передержки

Сбитой собаке нужна экстренная ветеринарная помощь.

Жители Карелии ищут дом или временную передержку щенку-подростку, попавшему под колёса автомобиля на улице Урицкого в Олонце. О деталях происшествия рассказали в сообществе «Возьмите меня в семью» — группа помощи животным».

— Его надо срочно показать ветеринару, сделать рентген лапы, может быть, там перелом. Представьте, по собаке проехала машина, а она не получает даже обезболивающее, — написали неравнодушные горожане.

По их словам, на содержание щенка требуется около 8 тысяч рублец в месяц. Сейчас у животного есть куратор, готовый заниматься его в лечением при наличии соответствущей финансовой поддержки.

— Я готова выловить его, он добряк, но никому не нужен, — сообщила доброволец Юлия Высоких.