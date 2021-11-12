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Попавший в ДТП мэр Петрозаводска сочинил еще одно стихотворение про свою сломанную ногу

Новости. Общество
08:45, 21 Ноября 2021
фото: коллаж / фото со страницы В. Любарского

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Владимир Любарский на больничной койке продолжает упражняться в стихосложении.

Владимир Любарский на своей странице в соцсети опубликовал еще одно стихотворение на тему ДТП, в которое он попал на вечерней пробежке и сломал ногу.  

Нога как нога – она мне дорога.

Я с ней не однажды пускался в бега.

Конечно, подвел я на днях свою ногу,

Сойдя с тротуара на автодорогу.

Но, впрочем, она тоже ведь хороша,

Могла бы хотя бы бежать, не спеша.

Тогда разошлись бы с ниссаном альмерой,

И был бы сегодня здоровым я мэром.

Прославившийся на всю страну после ДТП во время пробежки по улицам города и написавший об этом стихи мэр Петрозаводска Владимир Любарский не устает удивлять подписчиков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Knower
2021-11-21 10:55:35
Раз, два, три
Четыре, пять!
С детства с рифмой
Я дружу!
Гражданин
2021-11-21 10:54:13
Есть у меня ощущение, что сидеть на больничном он не будет.
кир
2021-11-21 10:34:53
Плохих учителей литературы готовил пединститут. Не любите вы поэзию, бестолочи. Закрыть его надо вместе с ПетрГУ.
кир
2021-11-21 10:27:03
Сталина надо для вам.
goo
2021-11-21 10:19:27
Мэр это выборная должность. Вы назначенный временный управляющий.
Козьма
2021-11-21 10:56:00
goo, а как ему управлять со сломанной ногой ? Тут до утки бы дойти . Вот скажите ..
demari
2021-11-21 09:52:01
Отправьте его , в какой ни будь далекий санаторий , без связи... А то задолбает всех ..этот графоман . )))
Козьма
2021-11-21 10:21:15
demari, +++++++++++
Негодяй
2021-11-21 09:38:31
То есть налоги я плачу, чтобы какой-то мужик имел возможность в рифмоплетстве упражняться?
Козьма
2021-11-21 10:22:25
Негодяй, что ему ещё делать в больнице , не о работе же думать .
Гость
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