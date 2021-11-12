Попавший в ДТП мэр Петрозаводска сочинил еще одно стихотворение про свою сломанную ногу

фото: коллаж / фото со страницы В. Любарского

Владимир Любарский на больничной койке продолжает упражняться в стихосложении.

Владимир Любарский на своей странице в соцсети опубликовал еще одно стихотворение на тему ДТП, в которое он попал на вечерней пробежке и сломал ногу.

Нога как нога – она мне дорога.

Я с ней не однажды пускался в бега.

Конечно, подвел я на днях свою ногу,

Сойдя с тротуара на автодорогу.

Но, впрочем, она тоже ведь хороша,

Могла бы хотя бы бежать, не спеша.

Тогда разошлись бы с ниссаном альмерой,

И был бы сегодня здоровым я мэром.

Прославившийся на всю страну после ДТП во время пробежки по улицам города и написавший об этом стихи мэр Петрозаводска Владимир Любарский не устает удивлять подписчиков.