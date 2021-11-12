Попавший в ДТП мэр Петрозаводска сочинил еще одно стихотворение про свою сломанную ногу

Владимир Любарский на больничной койке продолжает упражняться в стихосложении.
Владимир Любарский на своей странице в соцсети опубликовал еще одно стихотворение на тему ДТП, в которое он попал на вечерней пробежке и сломал ногу.
Нога как нога – она мне дорога.
Я с ней не однажды пускался в бега.
Конечно, подвел я на днях свою ногу,
Сойдя с тротуара на автодорогу.
Но, впрочем, она тоже ведь хороша,
Могла бы хотя бы бежать, не спеша.
Тогда разошлись бы с ниссаном альмерой,
И был бы сегодня здоровым я мэром.
Прославившийся на всю страну после ДТП во время пробежки по улицам города и написавший об этом стихи мэр Петрозаводска Владимир Любарский не устает удивлять подписчиков.
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