Попавший в ДТП мужчина провел в холодильнике морга 7 часов и выжил

Врачи в Индии признали мужчину мёртвым после ДТП и отправили в морг, но он выжил.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на издание IANS, ДТП в городе Морадабад на севере страны произошло в четверг. Мотоциклист сбил 40-летнего электрика Шрикеша Кумара. Пешехода отвезли в районную больницу. Медики констатировали смерть, и на следующий день сотрудники больницы положили тело в морозильную камеру. Родственники Кумара опознали его и подписали согласие на вскрытие. Но внезапно невестка заметила, что он дышит. Это случилось, когда мужчина провёл в морозильной камере семь часов.



«Сотрудник скорой медицинской помощи осмотрел пациента в 3 часа ночи, и у него не было сердцебиения. Он осматривал этого человека несколько раз. После этого он был объявлен мертвым, но утром полиция и его семья признали его живым. Было приказано провести расследование. Теперь наша приоритетная задача — спасти его жизнь», — рассказывает медицинский суперинтендант Морадабада доктор Шив Сингх.



Пострадавшего перевели в медицинский центр в Мееруте, его состояние улучшается, но, по словам родственников, он пока не пришёл в сознание.



Семья собирается подать жалобу на врачей за их халатность.