Попавшийся на пьяной езде житель Карелии случайно сдал сожительницу - теперь она под следствием

Суд решит судьбу жительницы Прионежья, предъявившей полицейским поддельные водительские права.

Дознаватели Прионежского района завершили расследование уголовного дела по статье «Хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права». В преступлении обвиняют 42-летнюю местную жительницу.

Женщина узнала, что её сожителя в нетрезвом состоянии ночью остановили сотрудники Госавтоинспекции и составили в отношении него административный протокол. Автомобиль, на котором он ехал, необходимо было перевезти на штрафстоянку или передать на ответственное хранение. Нарушитель сообщил, что у его сожительницы имеется водительское удостоверение, и предложил передать автомобиль ей.

Жительница Прионежья показала свои водительские права полицейским, но после проверки выяснилось, что номер удостоверения зарегистрирован на другого человека. Женщина полностью признала вину и рассказала, что права купила в 2018 году, но не пользовалась ими, отметили в пресс-службе МВД Карелии.

Дальнейшую судьбу женщины решит суд. Обвиняемой грозит лишение свободы до одного года.