18:00, 22 Июня 2018
Попавшийся на "проверочной закупке" наркотиков житель Карелии получил 5 лет тюрьмы
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В Сортавале суд приговорил местного жителя к 5 годам 3 месяцам лишения свободы местного жителя, который обвинялся в сбыте наркотиков.
"В августе 2017 года, действуя из корыстных побуждений, сбыл гражданину, участвовавшему в оперативно-розыскном мероприятии "проверочная закупка", наркотическое средство – метадон, получив за это деньги", - сообщили в карельской прокуратуре.
Ранее мужчина уже был судим.
Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в силу.
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