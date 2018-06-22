Попавшийся на "проверочной закупке" наркотиков житель Карелии получил 5 лет тюрьмы

В Сортавале суд приговорил местного жителя к 5 годам 3 месяцам лишения свободы местного жителя, который обвинялся в сбыте наркотиков.

"В августе 2017 года, действуя из корыстных побуждений, сбыл гражданину, участвовавшему в оперативно-розыскном мероприятии "проверочная закупка", наркотическое средство – метадон, получив за это деньги", - сообщили в карельской прокуратуре.

Ранее мужчина уже был судим.

Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в силу.