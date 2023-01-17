Пополнился список жертв смертельного ДТП на севере Карелии

В ГИБДД Карелии сообщили о женщине, скончавшейся в больнице после аварии в Муезерском районе.

Как сообщили «Столице на Онего» в Госавтоинспекции Карелии, пополнился список жертв смертельного ДТП в Муезерском районе. В больнице скончалась 68-летняя пассажирка автомобиля Daewoo Matiz. Водитель малолитражки погиб сразу после столкновения.

Еще одного пострадавшего в аварии — 38-летнего мужчину — доставили в больницу.

Напомним, авария на 201 километре автодороги «Костомукша–Кола–Госграница» произошла 18 января в 8.30 утра. Водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz.