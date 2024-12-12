Попова предупредила о высоком риске перехода птичьего гриппа на людей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с птичьим гриппом.

Отмечается высокий риск по развитию эпидпроцесса, связанного с переходом гриппа птиц на людей, он сегодня оценивается и его необходимо предупредить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, собщило издание РИА Новости.

«Высокий риск мы сегодня видим в высокопатогенном гриппе птиц и в межвидовом переходе, случаи которого описываются сегодня уже не раз в году и не раз в несколько лет, а практически еженедельно мы получаем информацию о том, что в той или иной стране зарегистрированы случаи заболевания людей высокопатогенным гриппом птиц разных геновариантов», — сказала Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.

Она отметила, что это высокий риск, который сегодня оценивается и который необходимо предупредить.