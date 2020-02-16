Поправками к бюджету Петрозаводска на 2020 год предусмотрен ремонт еще 11 дорог

Администрация Петрозаводска подготовила поправки к бюджету на 2020 год, согласно которым будет профинансирован ремонт участков 11 автомобильных дорог.

Их список содержится в пояснительной записке к проекту решения Петросовета о внесении изменений в бюджет.

Планируется ремонт участков на пр.Первомайский от ул.Мелентьевой до ул.Ленинградской, ш. Соломенское от ул.Зайцева до здания № 11, у. Муезерская от ул.Чапаева до ул.Матросова, наб. Варкауса от ул.Кирова до ул.Мелентьевой, ул.Гвардейская от ш.Вытегорского до ш.Вознесенского. Полностью список опубликован в интернет-газете "Вести Карелии".