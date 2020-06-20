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"Поправки в Конституцию – это ширма для продолжения правления нынешнего президента"

Новости. Политика
17:03, 20 Июня 2020
фото: Столица на Онего
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Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов пояснил, почему коммунисты призывают проголосовать против поправок в Конституцию.

- По сути, они ничего не меняют. Это ширма для продолжения правления нынешнего президента. Единственная реальная цель внесения изменений в Конституцию, это "обнуление" сроков Владимира Путина, которая маскируется под социально значимые и патриотические поправки, - сказал Ульянов в интервью нашему корреспонденту. - Не случайно все они собраны, как говорится, в один блок, и гражданам дается возможность проголосовать только за весь пакет. Хотя, по нашему мнению, за каждую поправку должны голосовать отдельно. Вот тогда мы бы и посмотрели, сколько граждан выступают за новые сроки правления нынешнего президента.

Если бы власть действительно хотела это голосование провести честно и всенародно, она бы организовала нормальный референдум, как и должно быть по Конституции.

На самом деле многие из поправок уже вписаны в федеральные законы, и ничто не мешает им действовать даже сейчас. Совсем не обязательно вписывать их в Конституцию. К тому же, то, что они там появятся, совсем не гарантирует их исполнение. У нас в стране многие пункты Конституции не исполняются.

Полную версию интервью читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Не депутатъ
2020-06-20 18:30:17
Ерунда всё это! В.В.уже обнулен! За это "народные": дума и СФ проголосовали,а вот узаконят теперь через Конституцию и вывоз нворованных денег, ПМЖ сохранили, прикрывшись " запрещением гражданства", а по сути это одно и тоже, т.е. можно в иметь за границей и дома, и деньги, и семьи туда вывозить , а "тянуть деньги" из России, и это будет теперь законно, судя по поправкам,которые пробивают "патриоты" страны!
А поправку о "вечном правлении" можно Президенту вообще убрать смело, она уже не нужна....
кир
2020-06-20 17:40:03
Фигня. Значимость поправок превышает многократно оставление действующего президента у власти. Ничего тут не завуалировано. Главное - есть стабильность внутри страны и ненависть снаружи врагов России. А либералам так хочется смуты на западные деньги, что прямо из штанов выпрыгивают. Ничего им не поможет. Народ интуитивно проголосует за поправки, хотя этого и не требуется по закону. Но президент хочет убедиться в лояльности людей для проведения своего жесткого курса. преобразований.
Zim
2020-06-20 17:36:29
Врач инфекционист из Орла: "Пусть голосует кто хочет, но в городе коек больше нет", а о чем думает коммунист Ульянов? Как он относится к сохранению жизни и здоровЬя людей?
Гость
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