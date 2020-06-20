"Поправки в Конституцию – это ширма для продолжения правления нынешнего президента"

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов пояснил, почему коммунисты призывают проголосовать против поправок в Конституцию.

- По сути, они ничего не меняют. Это ширма для продолжения правления нынешнего президента. Единственная реальная цель внесения изменений в Конституцию, это "обнуление" сроков Владимира Путина, которая маскируется под социально значимые и патриотические поправки, - сказал Ульянов в интервью нашему корреспонденту. - Не случайно все они собраны, как говорится, в один блок, и гражданам дается возможность проголосовать только за весь пакет. Хотя, по нашему мнению, за каждую поправку должны голосовать отдельно. Вот тогда мы бы и посмотрели, сколько граждан выступают за новые сроки правления нынешнего президента.

Если бы власть действительно хотела это голосование провести честно и всенародно, она бы организовала нормальный референдум, как и должно быть по Конституции.

На самом деле многие из поправок уже вписаны в федеральные законы, и ничто не мешает им действовать даже сейчас. Совсем не обязательно вписывать их в Конституцию. К тому же, то, что они там появятся, совсем не гарантирует их исполнение. У нас в стране многие пункты Конституции не исполняются.

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