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Поправки в Конституцию поддерживает абсолютное большинство россиян, заявил президент

Новости. Политика
16:19, 16 Июня 2020
фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил о поддержке поправок в Конституцию "абсолютным большинством" россиян.

Поправки в Конституцию разделяет большинство граждан. Об этом президент Владимир Путин заявил во время вручения золотых медалей Героям Труда на Поклонной горе, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".

"Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан", - подчеркнул Владимир Путин.

Подробнее об этом, а также другие материалы, посвященные предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию, читайте здесь.

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Комментарии

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Ткачев
2020-06-16 16:54:49
Накурившись травушки , приняли поправушки.
Гость
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