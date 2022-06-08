«Попробовал сам»: глава Карелии оценил на вкус местное варенье

Артур Парфенчиков посетил кооператив «АгроАльянс» и остался доволен увиденным.

Глава региона посетил кооператив «АгроАльянс» в Олонецком районе, производящий ягодные джемы и мармелад, и оценил изменения, произошедшие за три года с момента открытия предприятия. Ремонт здания старой котельной, покупка оборудования и транспорта была сделана на средства региональной субсидии.

Как рассказал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков, в конце 2021 года на предприятии была запущена линия по производству варенья, джемов, мармелада из экологически чистого сырья. «АгроАльянс» взял в аренду 98 гектаров земли для производства ягоды. Сорт малины «Полька», высаженный в кооперативе, впервые в Карелии будет собираться механически.

«Добавлю, что варенье, джемы и мармелад „АгроАльянса“ очень вкусные — попробовал сам. Считаю, что такая качественная продукция должна быть широко представлена для всех желающих. В продвижении поможем. И очень надеюсь, что при нашей поддержке таких примеров в республике станет ещё больше», — отметил Глава Карелии.

Ранее Артур Парфенчиков рассказал об инициативе немецких предпринимателей, создавших в Карелии аналог международного сервиса бронирования отелей.