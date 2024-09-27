«Попробуй выйди из подъезда»: собаки атаковали жильцов дома на севере Карелии

Жители Кеми пожаловались на свору бродячих псов.

Жители Кеми пожаловались в соцсети на свору собак, которая «заблокировала» выход из жилого дома на улице Кирова. Очевидцы разместили видео в паблике Подслушано l Кемь.

Горожане написали в комментариях, что знают эту свору собак и подкармливают, чтобы животные не бросались на них на улице.

«В нашем районе их подкармливаем и они себя тихо ведут, лежат»,

— прокомментировала местная жительница.

Однако некоторые пользователи соцсети считают, что это замкнутый круг и если не будет с собой еды, то сам станешь обедом для бродячих псов.

«Если не кормить, вы из дома и магазина не выйдите.Представте голодную стаю, это как волки»,

— поделилась горожанка.

История образования этой стаи собак уходит корнями к расселению старых аварийных домов, чьи жильцы переехали и выбросили на улицу своих питомцев.

«К сожалению, пока ситуация не изменится. Те, кто жил в расселеных домах, это их плоды безразличия, в квартиры не забрали, не стерелизовали, выбросили, а мы расхлебываем»,

— пожаловалась жительница Кеми.

Ранее мы писали о том, что в Лоухском районе бродячие собаки покусали детей. А власти еще одного района республики предложили усыплять бездомных животных.