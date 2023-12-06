Попросившие политического убежища в России латыши получили паспорта в Карелии

Семья латышей, прорвавшаяся с тремя детьми через МАПП «Люття» под Костомукшей в январе, получила российское гражданство.

В минувший четверг, 7 декабря, граждане Латвии, проживавшие в Швеции и сбежавшие в Россию от «ювенальной юстиции» в начале этого года, стали гражданами РФ. Им вручили паспорта в Калевальском районе Карелии, пишет «Фактор News».

«Карельский детский омбудсмен Геннадий Сараев, занимавшийся этой семьей с момента пересечения ими российской границы, вручил детские вещи, книги на русском языке, а также приветственный адрес от карельского сенатора Владимира Чижова, немало сделавшего для ускорения процедуры получения гражданства гражданами Латвии», - сообщает издание.

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