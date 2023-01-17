Популярная гонка «Лыжня России» пройдет в Петрозаводске в феврале

Электронная регистрация на массовую лыжную гонку «Лыжня России – 2023» откроется в конце января.

Республиканский Центр спортивной подготовки сообщил о проведении 11 февраля Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России–2023». В Карелии центральной площадкой события по традиции станет Петрозаводск и республиканский спорткомплекс «Курган». Все желающие смогут принять участие в гонках на скорость и время, а также в массовом забеге на лыжах, рассказали в Минобразования и спорта республики.

Электронная регистрация на «Лыжню России» откроется в конце января. С 6 по 10 февраля будет работать комиссия по допуску и производиться выдача номеров.

В прошлом году в целом по Карелии всероссийская акция собрала рекордные 7000 участников, в Петрозаводске — 3000. Это были не только профессиональные спортсмены, но и лыжники-любители всех возрастов.