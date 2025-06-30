Популярная ягода резко подешевеет в России в ближайшее время

Экономисты предупредили о падении стоимости популярного продукта на 30% в ближайшие две недели.

В ближайшие две недели в России на 30% подешевеет клубника. Об этом со ссылкой на экономистов рассказывает тг-канал Shot ПРОВЕРКА.

Как уточнили специалисты, оптовые цены на клубнику, а также многие другие ягоды, за последний месяц упали уже на 10%. Этому способствует, с одной стороны, рост импорта, с другой — снижение курса валют. Кроме того, сказалась и погода, холодная и дождливая погода нынешним летом.

Кроме того, как отметили специалисты, снизилась цены и на некоторые овощи, молочные продукты, крупы, макаронные изделия. По данным Shot-ПРОВЕРКА, если такая динамика сохранится к августу, картофель может подешеветь на 14%, а помидоры — на 18%.