Популярная пляжная страна планирует ввести бесплатные визы для туристов

Власти популярной у россиян туристической страны прорабатывают вопрос введения бесплатных виз.

Власти Шри-Ланки прорабатывают вопрос введения бесплатных виз для туристов. Минтуризма острова работает над этим, рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге.

«Да, бесплатные визы для туристов все еще обсуждаются. Наш министр туризма усердно работает над этим вопросом, и, когда мы говорим про туризм, нужно отметить, что в этом году ожидается огромное количество туристов на Шри-Ланке. Я думаю, уже скоро они могут появиться, мы работаем над этим», — сказала Лиянаге.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14–17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.